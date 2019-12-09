В одесском колледже не было пожарной сигнализации

1885 просмотров
Понедельник, 9 декабря 2019, 10:47

В сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не была установлена ​​пожарная сигнализация.

Источник: глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в комментарии "Укринформ"

Прямая речь: "Во время совещания по поводу пожара выяснилось, что в колледже (Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, – ред.) вообще не было пожарной сигнализации".

Детали: Чечеткин добавил, что также возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей, в частности с укомплектованием средствами, которые используют во время спасательной операции.

По его словам, в одесских спасателей есть все минимально необходимое для эффективного выполнения задач: три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник, но нет ни одного "куба жизни" (надувного спасательного батута, – ред.)

Вместе с тем Чечеткин отметил, что опыт европейских стран показал, что "кубы жизни" как средства спасения людей не слишком эффективны. В Украине есть всего пять таких батутов.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • По состоянию на 8 декабря количество погибших в результате пожара достигла 10 человек.
  • В связи с трагедией 8 декабря в Украине был объявлен днем траура.
  • В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ДСНС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
  • Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.
  • По состоянию на утро 9 декабря число погибших возросло до 12-ти.

Темы: Одесса пожар жертвы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Под завалами колледжа в Одессе ночью нашли еще два тела 9 декабря 2019, 08:18
МВД готовит законопроекты для повышения пожарной безопасности 8 декабря 2019, 22:10
Гончарук поручил отстранить руководителя ГСЧС Одесской области 8 декабря 2019, 17:45
Все новости
Главные новости
РосСМИ: Встреча Зеленского и Путина состоится после переговоров в "нормандской формате"
Путин выйдет на переговоры в Париже с жесткой позицией – росСМИ
Под завалами колледжа в Одессе ночью нашли еще два тела
Пристайко очертил позицию Украины во время "Норманди"
Все новости
подкаст

Вейпы, айкос, кальяны – есть ли безопасная альтернатива курению?

success story

Врезаться в столб или упасть: как телефоны травмируют людей

Жизнь

"Кто-то же должен здесь оставаться – дома": как оживает прифронтовая Попасна

Поиск по сайту
Архив
Весь архів