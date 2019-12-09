В одесском колледже не было пожарной сигнализации

В сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не была установлена ​​пожарная сигнализация.

Источник: глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в комментарии "Укринформ"

Прямая речь: "Во время совещания по поводу пожара выяснилось, что в колледже (Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, – ред.) вообще не было пожарной сигнализации".

Детали: Чечеткин добавил, что также возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей, в частности с укомплектованием средствами, которые используют во время спасательной операции.

По его словам, в одесских спасателей есть все минимально необходимое для эффективного выполнения задач: три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник, но нет ни одного "куба жизни" (надувного спасательного батута, – ред.)

Вместе с тем Чечеткин отметил, что опыт европейских стран показал, что "кубы жизни" как средства спасения людей не слишком эффективны. В Украине есть всего пять таких батутов.

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