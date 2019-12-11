Новости 11 декабря: закон про Приват, падение цен

Кабмин подал в парламент закон о невозвращении Приватбанка Коломойскому, Гончарук объяснил, почему гривна укрепляется, а цены не падают — новости, которые были актуальны 11 декабря.

О невозвращении банков

Кабинет министров подал в парламент законопроект, который не позволит экс-владельцам возвращать банки.

О падении цен

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в связи с укреплением гривны должны быстрее падать цены.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии американского журнала Time.

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малайзийском "Боинге" рейса MH17 над Донбассом в 2014 году допустили ошибку.

Российский телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа" с президентом Зеленским в главной роли — Путин его не смотрел и не собирается.

В Верховной Раде из-за рынка земли подрались депутат "Слуги народа" Андрей Богданец и экс-нардеп "Свободы" Эдуард Леонов — первый находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год.