Баканов отчитался о своих 100 днях: Поймали 9 российских агентов
Глава СБУ Иван Баканов, комментируя 100 дней своей работы в должности, заявил, что за это время были задержаны 9 сотрудников российских спецслужб.
Источник: Пресс-служба СБУ со ссылкой на слова Баканова
Дословно: "Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них - 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских".
Детали: Баканов также рассказал, что за последние две недели в Киеве СБУ ликвидировала "ботоферму", через которую хакеры организовывали массовую регистрацию фейковых аккаунтов в социальных сетях, активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".
Предыстория:
- Депутаты Верховной Рады 29 августа назначили Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.
- Иван Бакановдружит с Владимиром Зеленским с детства, они выросли в одном подъезде. До выборов Баканов работал главным юристом "Квартала", в 2017 году возглавил партию "Слуга народа".
- 22 мая 2019 года президент Зеленский назначил Баканова первым заместителемглавы СБУ.
- После этого глава Службы безопасности Украины Василий Грицак ушел в отпуск, а Баканов стал исполнять его обязанности.
- 11 июня стало известно, что Грицак присвоил воинское звание"лейтенант" Баканову одновременно с принятием того на военную службу в СБУ. В команде президента заявили, что звание лейтенанта Баканову дали, чтобы у него был доступ к секретной информации.