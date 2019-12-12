Баканов отчитался о своих 100 днях: Поймали 9 российских агентов

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Четверг, 12 декабря 2019, 15:20

Глава СБУ Иван Баканов, комментируя 100 дней своей работы в должности, заявил, что за это время были задержаны 9 сотрудников российских спецслужб.

Источник: Пресс-служба СБУ со ссылкой на слова Баканова

Дословно: "Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них - 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских".

Детали: Баканов также рассказал, что за последние две недели в Киеве СБУ ликвидировала "ботоферму", через которую хакеры организовывали массовую регистрацию фейковых аккаунтов в социальных сетях, активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

Предыстория:

  • Депутаты Верховной Рады 29 августа назначили Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.
  • Иван Бакановдружит с Владимиром Зеленским с детства, они выросли в одном подъезде. До выборов Баканов работал главным юристом "Квартала", в 2017 году возглавил партию "Слуга народа".
  • 22 мая 2019 года президент Зеленский назначил Баканова первым заместителемглавы СБУ.
  • После этого глава Службы безопасности Украины Василий Грицак ушел в отпуск, а Баканов стал исполнять его обязанности.
  • 11 июня стало известно, что Грицак присвоил воинское звание"лейтенант" Баканову одновременно с принятием того на военную службу в СБУ. В команде президента заявили, что звание лейтенанта Баканову дали, чтобы у него был доступ к секретной информации.

Темы: СБУ Росcия


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