Баканов отчитался о своих 100 днях: Поймали 9 российских агентов

Глава СБУ Иван Баканов, комментируя 100 дней своей работы в должности, заявил, что за это время были задержаны 9 сотрудников российских спецслужб.

Источник: Пресс-служба СБУ со ссылкой на слова Баканова

Дословно: "Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них - 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских".

Детали: Баканов также рассказал, что за последние две недели в Киеве СБУ ликвидировала "ботоферму", через которую хакеры организовывали массовую регистрацию фейковых аккаунтов в социальных сетях, активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

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