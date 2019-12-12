Зеленский не хочет "сериала" из дела Шеремета

Президент Владимир Зеленский надеется, что следствие оперативно установит заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: Зеленский на спецбрифинге о результатах расследования

Детали: Глава государства напомнил, что несколько месяцев назад была встреча с руководством Нацполиции по расследованию этой одной из приоритетных уголовных дел. На нынешней встрече, по мнению Зеленского, прозвучало "очень много ответов".

Прямая речь: "Возможные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава Богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик. Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет последняя встреча по поводу этого очень громкого дела, третья. Мне кажется, больше не надо. Очень не хочется, чтобы это было, таким, знаете, в кавычках "сериалом".