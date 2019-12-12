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Зеленский не хочет "сериала" из дела Шеремета

Четверг, 12 декабря 2019, 17:30
Зеленский не хочет сериала из дела Шеремета
Офис президента

Президент Владимир Зеленский надеется, что следствие оперативно установит заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: Зеленский на спецбрифинге о результатах расследования

Детали: Глава государства напомнил, что несколько месяцев назад была встреча с руководством Нацполиции по расследованию этой одной из приоритетных уголовных дел. На нынешней встрече, по мнению Зеленского, прозвучало "очень много ответов".

Прямая речь: "Возможные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава Богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик. Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет последняя встреча по поводу этого очень громкого дела, третья. Мне кажется, больше не надо. Очень не хочется, чтобы это было, таким, знаете, в кавычках "сериалом".

Что было раньше: 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. МВД созвало срочный брифинг.

На нем правоохранители сообщили, что всего по делу об убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Знать больше: Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погибот взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
  • На днях участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Дело Шеремета
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