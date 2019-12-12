"Трудно комментировать это шоу": адвокат подозреваемых по делу Шеремета дал оценку действиям полиции

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Четверг, 12 декабря 2019, 19:18

Адвокат одного из задержанных по делу об убийстве Павла Шеремета Владислава Грищенко Виталий Ковальчук заявляет о нарушении прав его подзащитных, но допустил, что на записи следователей "вероятно голос его клиента".

Источник: комментарий адвоката Украинской правде

Прямая речь: "Трудно комментировать это шоу. Полное пренебрежение со стороны МВД прав лиц, фигурировавших на записях. Абсурдные комментарии ведущего, лишены логики.

Качество не всех записей позволяет их комментировать, но в части из них вероятно голос клиента ".

Детали Адвокат заявил, что ознакомиться с записями напрямую. Он добавил, что защита будет настаивать на проведении соответствующих экспертиз.

Что было раньше: 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Среди задержанных - бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер - Юлия Кузьменко.

Всего по делу об убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Знать больше: Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла" установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина, который был рядом с местом взрыва и утром 20 июля. Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные "Мерседес" и "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался экс-сотрудником СБУ
  • В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата. 
  • Президент Владимир Зеленский говорил, что в деле Шеремета будет результат, но нужен новый генеральный прокурор (на тот момент ГПУ возглавлял еще Юрий Луценко, но позже его заменил Руслан Рябошапка из команды Зеленского.

Темы: Дело Шеремета


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