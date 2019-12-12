"Трудно комментировать это шоу": адвокат подозреваемых по делу Шеремета дал оценку действиям полиции

Адвокат одного из задержанных по делу об убийстве Павла Шеремета Владислава Грищенко Виталий Ковальчук заявляет о нарушении прав его подзащитных, но допустил, что на записи следователей "вероятно голос его клиента".

Источник: комментарий адвоката Украинской правде

Прямая речь: "Трудно комментировать это шоу. Полное пренебрежение со стороны МВД прав лиц, фигурировавших на записях. Абсурдные комментарии ведущего, лишены логики.

Качество не всех записей позволяет их комментировать, но в части из них вероятно голос клиента ".

Детали Адвокат заявил, что ознакомиться с записями напрямую. Он добавил, что защита будет настаивать на проведении соответствующих экспертиз.

Что было раньше: 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Среди задержанных - бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер - Юлия Кузьменко.

Всего по делу об убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

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