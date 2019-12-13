Адвокат подозреваемой Кузьменко: Лупануть "Градами" по Киеву? Так я об этом тоже говорю

Защитник подозреваемой в закладке взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош говорит, что в словах его подзащитной, которыми оперирует следствие, "нет ничего преступного".

Источник: адвокат в Печерском суде в комментарии журналистам

Прямая речь: "Давайте прокомментируем действительно. А что же такого сказала Юлия Кузьменко?... О том, шо лупануть надо "Градами" по Киеву? Так я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, не каждый поймет, как чувствуют себя люди, на чьи дома падают бомбы. И что, это говорит о том, что я хочу Киев уничтожить? Или к морали взываю?.. Что такого преступного она там сказала? Ничего".

Детали: Адвокат также уверяет, что следствие "исказило" слова Кузьменко относительно волонтера Маруси Зверобой. Ведь, мол, говорилось о том, что новая власть ищет сакральную жертву и философствввалось о том, как общество это воспринимает. По словам Добоша, правоохранители "втюхивают побасенки". Защитник добавил, что также держит дома "тревожный чемоданчик" на случай, "если заберут в СИЗО, чтобы жену не напрягать", но это не значит, что он кого-то убил.

Сейчас в заседании суда по избранию меры пресечения Кузьменко - пауза. Дело в том, что адвокат ходатайствовал о заслушивании свидетелей, которые могли бы доказать местонахождение подозреваемой в день гибели Шеремета. Судья Сергей Вовк отказал Добошу и тот заявил отвод судье.

Теперь автораспределение суда должно определить судью, который рассмотрит ходатайство об отводе Вовка.

Почему это важно: Таким образом адвокат косвенно признает, что голос на аудиозаписях, которые представило следствие, принадлежит его подзащитной.

Что было ранее: 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Среди задержанных – бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко. По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто Шеремета.

13 декабря Печерский суд избирает для Кузьменко меру пресечения. Прокурор ходатайствует об аресте без альтернативы залога.

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