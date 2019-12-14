Епифаний заявил о юридической "смерти" двух патриархий - Зоря
Митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ".
Источник: архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря)
Детали: По сообщению Зори, объявления о прекращении существования двух патриархий Епифаний сделал во время заседания расширенного Архиерейского собора, который проходит 14 декабря в Киеве по случаю годовщины создания единой поместной церкви.
Зоря также привел соответствующие данные из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста.
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Предыстория:
- 14 декабря Православная церковь Украины проводит расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
- Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную Церковь Украины: Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.
- В ответ на это чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима.
- Позже РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.
- В то же время Польская автокефальная православная церковь заявила о непризнании Православной церкви Украины.
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Он заявляет, что УПЦ Киевского патриархата не была ликвидирована и пытается доказать это в судах.
- Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Также Синод предоставил Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Кроме этого, у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.