Епифаний заявил о юридической "смерти" двух патриархий - Зоря

Митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ".

Источник: архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря)

Детали: По сообщению Зори, объявления о прекращении существования двух патриархий Епифаний сделал во время заседания расширенного Архиерейского собора, который проходит 14 декабря в Киеве по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

Зоря также привел соответствующие данные из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста.

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