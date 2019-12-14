Архиерейский собор ПЦУ призывает государство и в дальнейшем защищать общество от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины.

Источник: постановления Архиерейского собора от 14 декабря, обнародованные на сайте ПЦУ

Дословно: "Призываем государство и в дальнейшем выполнять свой долг защищать религиозную общину и все общество от враждебного иностранного влияния, от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины, разрушать ее через навязывание неоимперской идеологии".

Детали: Также собор ПЦУ призывает почетного патриарха Филарета к примирению.

Дословно: "Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП"".

Что было ранее: 14 декабря Православная церковь Украины провела расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви. На нем митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ".

Читайте также:

Митрополит Епифаний: За спиной Филарета играют некоторые пророссийские силы

Автокефалия Православной Церкви Украины: как это было

Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Предыстория: