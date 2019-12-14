Собор ПЦУ призвал государство защищать общество от иностранного влияния
Архиерейский собор ПЦУ призывает государство и в дальнейшем защищать общество от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины.
Источник: постановления Архиерейского собора от 14 декабря, обнародованные на сайте ПЦУ
Дословно: "Призываем государство и в дальнейшем выполнять свой долг защищать религиозную общину и все общество от враждебного иностранного влияния, от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины, разрушать ее через навязывание неоимперской идеологии".
Детали: Также собор ПЦУ призывает почетного патриарха Филарета к примирению.
Дословно: "Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП"".
Что было ранее: 14 декабря Православная церковь Украины провела расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви. На нем митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ".
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Предыстория:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
- Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную Церковь Украины: Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.
- В ответ на это чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима.
- Позже РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.
- В то же время Польская автокефальная православная церковь заявила о непризнании Православной церкви Украины.
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Он заявляет, что УПЦ Киевского патриархата не была ликвидирована и пытается доказать это в судах.
- Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Также Синод предоставил Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Кроме этого, у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.