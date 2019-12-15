В Кремле возмутились, что Украина в Париже редактировала согласованный документ

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Воскресенье, 15 декабря 2019, 16:43

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона с самого начала саммита "нормандской четверки" в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ.

Источник: Песков в программе "Большая игра" на Первом канале российского ТВ, сообщает "Интерфакс"

Детали: По словам Пескова, саммиту в Париже предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, однако украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты договоренностей.

Прямая речь: "Формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".

"Предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям".

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Предыстория: 

  • 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
  • В рамках "Норманди" состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.
  • В ходе встречи в "нормандском формате" заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что лидеры "четверки" договорились об определенных изменениях текста совместного решения, проект которого был подготовлен раньше.
  • На официальном сайте президента исправили перевод коммюнике по результатам Нормандской встречи 9 декабря в Париже в части "мер по имплементации политических положений Минских соглашений".

Темы: Росcия нормандский формат


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