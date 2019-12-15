В Кремле возмутились, что Украина в Париже редактировала согласованный документ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона с самого начала саммита "нормандской четверки" в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ.

Источник: Песков в программе "Большая игра" на Первом канале российского ТВ, сообщает "Интерфакс"

Детали: По словам Пескова, саммиту в Париже предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, однако украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты договоренностей.

Прямая речь: "Формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".

"Предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям".

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