Главные новости воскресенья и ночи: условие для разведения, "адские санкции" против РФ
Боевики ОРДО выдвинули условие для разведения, законопроект о санкциях против России – новости, которые были актуальны 15 декабря.
О войне
Боевики ОРДО выдвинули условие для разведения на линии разграничения.
В ОРДО заявили, что готовы к разведению сил на линии разграничения в случае, если стороны "придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны".
О санкциях
В Сенате США рассмотрят "адские санкции" против РФ на следующей неделе
Панель Сената Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря.
О импичменте
Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.
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Адвокат Кузьменко показал активность ее телефона накануне убийства Шеремета.
Российская Федерация не соблюдает договоренности прекращения огня на Донбассе. 14 декабря российские наемники 8 раз нарушили режим "тишины", в результате чего погиб военнослужащий и двое получили ранения.
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