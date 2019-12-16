Главные новости воскресенья и ночи: условие для разведения, "адские санкции" против РФ

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Понедельник, 16 декабря 2019, 08:00

Боевики ОРДО выдвинули условие для разведения, законопроект о санкциях против России  – новости, которые были актуальны 15 декабря.

О войне

Боевики ОРДО выдвинули условие для разведения на линии разграничения.

В ОРДО заявили, что готовы к разведению сил на линии разграничения в случае, если стороны "придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны". 

О санкциях

В Сенате США рассмотрят "адские санкции" против РФ на следующей неделе

Панель Сената Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря.

О импичменте 

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.

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О других важных новостях

Адвокат Кузьменко показал активность ее телефона накануне убийства Шеремета.

Российская Федерация не соблюдает договоренности прекращения огня на Донбассе. 14 декабря российские наемники 8 раз нарушили режим "тишины", в результате чего погиб военнослужащий и двое получили ранения.

Пограничная служба Польши конфисковала в двух украинцев партию янтаря весом в 103 кг на сумму около 50 тысяч евро, которую пытались перевезти через границу.

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Темы: Росcия Донбасс ООС


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