Боевики ОРДО выдвинули условие для разведения на линии разграничения - росСМИ
В ОРДО заявили, что готовы к разведению сил на линии разграничения в случае, если стороны "придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны".
Источник: РИА Новости со ссылкой на "главу представительства ДНР" в СЦКК Руслана Якубова
Дословно: "Мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны",— заявил Якубов.
Детали: По его словам, в ДНР готовы к обоюдному разведению сил на новых участках, которые будут согласованы контактной группой на переговорах.
"Мы готовы предложить свое видение возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение останется за Минской контактной группой".
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Напомним,
- 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- В рамках "Норманди" состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.
- На брифинге после встречи Зеленский заявил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря и разведения еще в трех пунктах на линии соприкосновения.
- Путин после саммита заявил о кровавых последствиях, если Украина получит контроль над границей между Россией и временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
- Прес-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский "далеки от согласия по целому ряду вопросов", поскольку "используют разную терминологию".