Боевики ОРДО выдвинули условие для разведения на линии разграничения - росСМИ

В ОРДО заявили, что готовы к разведению сил на линии разграничения в случае, если стороны "придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны".

Источник: РИА Новости со ссылкой на "главу представительства ДНР" в СЦКК Руслана Якубова

Дословно: "Мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны",— заявил Якубов.

Детали: По его словам, в ДНР готовы к обоюдному разведению сил на новых участках, которые будут согласованы контактной группой на переговорах.

"Мы готовы предложить свое видение возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение останется за Минской контактной группой".

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