Комитет окончательно поддержал многотысячные штрафы для кнопкодавов
Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал в понедельник принять во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.
Источник: Общественное движение "Чесно"
Дословно: "Комитет рекомендовал Раде принять во 2 чтении и в целом законопроект 2148 о криминализации кнопкодавства. По этому проекту, журналисты смогут сообщать Аппарат ВРУ о зафиксированных ими фактах кнопкодавства"
Детали: Согласно документу, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сейчас составляет 51-85 тысяч гривен.
Что этому предшествовало: 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект.
Комітет рекомендував #рада9 ухвалити у 2 читанні та в цілому законопроект 2148 про криміналізацію кнопкодавства. За цим проектом, журналісти зможуть повідомляти Апарату ВРУ про зафіксовані ними факти кнопкодавства pic.twitter.com/qifcfjfpKx— ЧЕСНО (@chesno_movement) December 16, 2019
Напомним
- В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
- 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
- Ковалев свое кнопкодавства никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.