Комитет окончательно поддержал многотысячные штрафы для кнопкодавов

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Понедельник, 16 декабря 2019, 15:43

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал в понедельник принять во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Источник: Общественное движение "Чесно"

Дословно: "Комитет рекомендовал Раде принять во 2 чтении и в целом законопроект 2148 о криминализации кнопкодавства. По этому проекту, журналисты смогут сообщать Аппарат ВРУ о зафиксированных ими фактах кнопкодавства"

Детали: Согласно документу, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сейчас составляет 51-85 тысяч гривен.

Что этому предшествовало: 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект.

Напомним

  • В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
  • Ковалев свое кнопкодавства никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.



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