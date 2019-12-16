Комитет окончательно поддержал многотысячные штрафы для кнопкодавов

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал в понедельник принять во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Источник: Общественное движение "Чесно"

Дословно: "Комитет рекомендовал Раде принять во 2 чтении и в целом законопроект 2148 о криминализации кнопкодавства. По этому проекту, журналисты смогут сообщать Аппарат ВРУ о зафиксированных ими фактах кнопкодавства"

Детали: Согласно документу, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сейчас составляет 51-85 тысяч гривен.

Что этому предшествовало: 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект.

Комітет рекомендував #рада9 ухвалити у 2 читанні та в цілому законопроект 2148 про криміналізацію кнопкодавства. За цим проектом, журналісти зможуть повідомляти Апарату ВРУ про зафіксовані ними факти кнопкодавства pic.twitter.com/qifcfjfpKx — ЧЕСНО (@chesno_movement) December 16, 2019

Напомним