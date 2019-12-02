Зеленский посоветовал тем, кто чувствует себя россиянами на Донбассе, ехать в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за растерянных жителей оккупированных сейчас территорий Донбасса следует бороться, а пророссийски настроенные могут переехать в Россию.

Источник: интервью Зеленского западным СМИ – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Прямая речь: "Распространяется опрос о том, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда.

Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Затем есть те, кто "потерялся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут переехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта.

Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить. Но сказать, что на территории Украины я гражданин России и это моя земля ,– я считаю, что это неправильно и несправедливо. Это не работает.

Что касается "потерявшихся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем он дополнительно получает российский паспорт и получает социальную поддержку как отсюда, так и оттуда, то он заблудился.

Я не имею морального права "фукать". Мы должны вернуть этих людей, чтобы бороться за них. Но я бы не боролся за людей, которые считают себя чисто русскими".

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