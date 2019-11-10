Министр обороны об опросе в ОРДЛО: 5 лет население зомбировалось

Министр обороны Андрей Загороднюк объясняет результаты соцопроса жителей ОРДЛО, обнародованного "Зеркалом недели", постоянным информационным воздействием оккупантов на население этих территорий.

Источник: Загороднюк в эфире "ТСН. Тиждень" на канале "1+1"

Прямая речь: "Я не знаю методики, по которой проводилось это исследование. Но могу сказать, что действительно население там находится под постоянным информационным воздействием. И мы имеем этот эффект".

"В течение 5 лет там населения зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и т.д.".

Детали: По словам министра, информационная война со стороны РФ против Украины началась еще до 2014 года.

Он также отметил, что Украина имеет планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.

Что было ранее: В воскресенье глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что пока не понятна обоснованность информации, полученной в результате опроса жителей ОРДЛО, который был обнародован "Зеркалом недели", однако показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений.

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