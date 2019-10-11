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Большинство украинцев против "особого статуса" Донбасса

Пятница, 11 октября 2019, 16:13
Большинство украинцев против особого статуса Донбасса

Большинство украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины "особого статуса" отдельным территориям Донецкой и Луганской областей и против "компромиссов" ради мира.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября.

Детали: 56% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, тогда как поддерживают это лишь 26% опрошенных.

Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства: ее поддерживают 63% украинцев. В то же время федерализации хотели бы 17% опрошенных.

Также преимущественно отвергаются общественным мнением предложения отказаться от части суверенитета в качестве компромиссов для достижения мира на Донбассе.

Так, 59% украинцев против амнистии всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (поддерживают эту идею 18%).

Так же 59% опрошенных против отказа от евроинтеграции и выхода Украины из Соглашения об ассоциации с ЕС (этого хотели бы 19%).

56% граждан выступают против предоставления русскому языку статуса второго государственного (поддерживают - 29,5%).

Также 54% украинцев против отказа от перспективы членства в НАТО и закрепления в Конституции нейтрального статуса Украины (такая идея нравится 25% опрошенных).

 

Исследование проведено с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Знать больше Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Под документом, по которому после выборов на Донбассе вступит в силу закон о статусе оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.
  • Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
  • Против реализации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные, Сумской, Кропивницкий и Луцкий городские советы.
  • При этом социологи группы "Рейтинг" обнаружили, что 60% украинцев не могут оценить инициативу мирного урегулирования войны на Донбассе по "формуле Штайнмайера", 23% высказались против нее, а 18% – поддержали ее в сентябре.
  • 10 октября в ходе встречи с журналистами в Фудмаркете в Киеве Зеленский заявил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.

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Темы: опросДонбассОРДЛОформула Штайнмайера
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