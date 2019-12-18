Антоненко-Riffmaster отказывается давать показания по делу Шеремета

Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, считая следственных предвзятыми.

Источник: заявление группы правовой защиты Андрея Антоненко (Рифмастер), которая 17 декабря посетила его а изоляторе временного содержания

Дословно: "Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников).

Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следственных будет определенная предвзятость.

Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет".

Позиция защиты: "Он (Антоненко) до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, который о нем выкладывают. Поскольку эти факты, в том числе алиби, легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время".

О фигурантке "Лисе". "С подозреваемой Юлей Кузьменко Андрей начал общаться на фоне волонтерства, уже после упомянутого господином Аваковым события (убийства Шеремета – ред.). А именно после того, как их познакомил ее гражданский муж, с которым в процессе общения на байкерской тусовке они обнаружили, что Юля была ассистентом во время операции у сына, а затем и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и дети Андрея.

Андрей официально заявил для господина Авакова, что ДТП и болезнь сердца сына он не организовывал".

О других действующих лицах: "Андрей лично не знает и никогда с ними никаких дел не обсуждал. Мы предполагаем, что эти люди могли подходить в общей массе к нему после выступлений. Но мы подчеркиваем: ни разу в жизни он не обсуждал с ними никаких вопросов".

О фотографиях с этими людьми: "С Андреем часто после выступлений вместе фотографируются люди, но не со всеми он в дальнейшем общается".

Детали: Адвокаты Станислав Кулик, Константин Татарченко и Виталий Галенченко заявили, что "последствием преследования невиновных, в частности, является безнаказанность настоящих преступников".

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Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета

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