Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых обжаловали арест

Среда, 18 декабря 2019, 17:08
Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых обжаловали арест

Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко подали апелляцию на арест их подзащитных.

Источник: защитник Антоненко Константин Татарченко и адвокат Кузьменко Владислав Добош в Facebook

Детали: Адвокаты обнародовали свои апелляционные жалобы на решение судьи Печерского суда Киева Сергея Вовка.

В частности, по мнению Добоша, решение суда об аресте Кузьменко "вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене".

 

В апелляции Татарченко отмечается, что его подзащитный Антоненко "действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12.12.19 не совершал", а следствие не предоставило "ни одного документального подтверждения совершения преступления".

 

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Блог УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

Украинская правда
Темы: Дело Шереметасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: