Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых обжаловали арест

Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко подали апелляцию на арест их подзащитных.

Источник: защитник Антоненко Константин Татарченко и адвокат Кузьменко Владислав Добош в Facebook

Детали: Адвокаты обнародовали свои апелляционные жалобы на решение судьи Печерского суда Киева Сергея Вовка.

В частности, по мнению Добоша, решение суда об аресте Кузьменко "вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене".

В апелляции Татарченко отмечается, что его подзащитный Антоненко "действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12.12.19 не совершал", а следствие не предоставило "ни одного документального подтверждения совершения преступления".

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

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Блог УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета