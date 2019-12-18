Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых обжаловали арест
Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко подали апелляцию на арест их подзащитных.
Источник: защитник Антоненко Константин Татарченко и адвокат Кузьменко Владислав Добош в Facebook
Детали: Адвокаты обнародовали свои апелляционные жалобы на решение судьи Печерского суда Киева Сергея Вовка.
В частности, по мнению Добоша, решение суда об аресте Кузьменко "вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене".
В апелляции Татарченко отмечается, что его подзащитный Антоненко "действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12.12.19 не совершал", а следствие не предоставило "ни одного документального подтверждения совершения преступления".
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
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