Главные новости пятницы и ночи: игорный бизнес, газовый вопрос

Полиция закрывает все игорные заведения, Украина и Россия договорились о транзите газа — новости, которые были актуальны 20 декабря.

Об игорном бизнесе

Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование от 20 декабря 2019 года.

Прошлой ночью СБУ заблокировала работу 43 нелегальных заведений игровых автоматов в шести регионах: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

Президент Владимир Зеленский связал решение Кабмина о закрытии игровых залов с провалом законопроекта о легализации игорного бизнеса.

О газе

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Россия согласилась выплатить $3 млрд "газового" долга по Стокгольмскому арбитражу.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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