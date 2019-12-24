Суд отправил Пимахову под домашний арест

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Вторник, 24 декабря 2019, 10:07

Высший антикоррупционный суд отправил бывшего первого зампреда председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест.

Источник: САП

Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года.

Пимахова также обязана носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, воздерживаться от общения со свидетелями.

Подозреваемая сдала на хранение загранпаспорт.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро 19 декабря сообщило Пимаховой о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса – получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действия с использованием своего служебного положения.

Предыстория:

  • По данным следствия, в июне 2017 года Пимахова организовала оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама. За это требовала и получила 1800 долларов.
  • В августе 2017 года она предложила гражданство Украины иранцу согласно его якобы территориальному происхождению, которое должно было подтверждаться фальшивыми документами. За это просила 30 тысяч долларов.
  • 29 ноября 2017 года был задержан агент НАБУ во время якобы передачи взятки первому зампреду Миграционной службы. В конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.
  • 30 ноября в НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы, и СБУ, ведя прослушивание для бюро, завербовала Пимахову для давления на бюро.
  • Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась в милицию, потому что не знала, что Сергей Титенков – агент НАБУ. 21 марта 2018 года ее уволил Кабмин.

Узнать больше: Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд Миграционная служба арест


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