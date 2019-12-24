Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отправил Пимахову под домашний арест

Вторник, 24 декабря 2019, 09:07
Суд отправил Пимахову под домашний арест

Высший антикоррупционный суд отправил бывшего первого зампреда председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест.

Источник: САП

Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года.

Пимахова также обязана носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, воздерживаться от общения со свидетелями.

Подозреваемая сдала на хранение загранпаспорт.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро 19 декабря сообщило Пимаховой о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса – получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действия с использованием своего служебного положения.

Предыстория:

  • По данным следствия, в июне 2017 года Пимахова организовала оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама. За это требовала и получила 1800 долларов.
  • В августе 2017 года она предложила гражданство Украины иранцу согласно его якобы территориальному происхождению, которое должно было подтверждаться фальшивыми документами. За это просила 30 тысяч долларов.
  • 29 ноября 2017 года был задержан агент НАБУ во время якобы передачи взятки первому зампреду Миграционной службы. В конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.
  • 30 ноября в НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы, и СБУ, ведя прослушивание для бюро, завербовала Пимахову для давления на бюро.
  • Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась в милицию, потому что не знала, что Сергей Титенков – агент НАБУ. 21 марта 2018 года ее уволил Кабмин.

Узнать больше: Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судМиграционная службаарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: