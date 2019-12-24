Суд отправил Пимахову под домашний арест
Высший антикоррупционный суд отправил бывшего первого зампреда председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест.
Источник: САП
Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года.
Пимахова также обязана носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, воздерживаться от общения со свидетелями.
Подозреваемая сдала на хранение загранпаспорт.
Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро 19 декабря сообщило Пимаховой о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса – получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действия с использованием своего служебного положения.
Предыстория:
- По данным следствия, в июне 2017 года Пимахова организовала оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама. За это требовала и получила 1800 долларов.
- В августе 2017 года она предложила гражданство Украины иранцу согласно его якобы территориальному происхождению, которое должно было подтверждаться фальшивыми документами. За это просила 30 тысяч долларов.
- 29 ноября 2017 года был задержан агент НАБУ во время якобы передачи взятки первому зампреду Миграционной службы. В конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.
- 30 ноября в НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы, и СБУ, ведя прослушивание для бюро, завербовала Пимахову для давления на бюро.
- Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась в милицию, потому что не знала, что Сергей Титенков – агент НАБУ. 21 марта 2018 года ее уволил Кабмин.
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