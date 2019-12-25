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Украина открыла дело за проезд российского поезда по "Крымскому мосту"

Среда, 25 декабря 2019, 09:32
Украина открыла дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту

Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины российской компанией "Гранд-Экспресс", организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь через "Керченский мост".

Источник: пресс-служба прокуратуры АР Крым, ТАСС

Детали: Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч.1 ст.332 УК Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

Дословно: "В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", заявили в прокуратуре.

Что предшествовало: Ранее 25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Крым, время в пути заняло 43 часа 25 минут. 

 "Состав следует по новому маршруту, он проследовал в объезд территории Украины, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост", - отмечалось в сообщении.

Напомним:

  • Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста. 
  • Cтроительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года.
  • 23 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым и запустил движение по мосту: по железной дороге через Крымский мост он отправился на рельсовом автобусе из оккупированной Керчи в Тамань.
  • Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.
  • Строительство велось с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения.
  • Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.
  • В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
  • В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста нанесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.
  • В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов через Керченского моста.

Украинская правда

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Темы: КрыманнексияРосcияпрокуратура
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