Украина открыла дело за проезд российского поезда по "Крымскому мосту"

Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины российской компанией "Гранд-Экспресс", организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь через "Керченский мост".

Источник: пресс-служба прокуратуры АР Крым, ТАСС

Детали: Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч.1 ст.332 УК Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

Дословно: "В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", заявили в прокуратуре.

Что предшествовало: Ранее 25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Крым, время в пути заняло 43 часа 25 минут.

"Состав следует по новому маршруту, он проследовал в объезд территории Украины, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост", - отмечалось в сообщении.

Напомним: