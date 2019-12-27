Гончарук похвастался закрытыми игровыми залами и просит "наводок"
призывает граждан сообщать на правительственную горячую линию 1545 или в соцсетях, если им известно о работе нелегальных игорных заведений.
Источник: Facebook руководителя Кабинета министров
Прямая речь: "Только за один день мы закрыли более 5300 нелегальных игорных заведений.
Мы намерены очистить все города и села от этих заведений навсегда.
Так что если вы стали свидетелями возобновления работы игровых залов – обращайтесь на правительственную горячую линию по номеру 1545 (нажмите 5 для соединения с оператором).
Также делитесь фото и видео с доказательствами в комментариях. А мы в правительстве будем реагировать оперативно".
Детали: Премьер подчеркнул, что правительство решительно взялось за борьбу с теневыми рынками, так как такая деятельность очень вредит экономике Украины – и в решении этого вопроса "не может быть никаких компромиссов".
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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе
Что этому предшествовало:
- 19 декабря Верховная Рада не насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.
- 20 декабря Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
- В тот же день полиция сообщила, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.
- Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники провели 57 одновременных обысков в "злачных местах", которые действовали под прикрытием правоохранителей.
- Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом. Создали 715 мобильных групп правоохранителей.