Гончарук похвастался закрытыми игровыми залами и просит "наводок"

1305 просмотров
Пятница, 27 декабря 2019, 00:01

призывает граждан сообщать на правительственную горячую линию 1545 или в соцсетях, если им известно о работе нелегальных игорных заведений.

Источник: Facebook руководителя Кабинета министров

Прямая речь: "Только за один день мы закрыли более 5300 нелегальных игорных заведений.

Мы намерены очистить все города и села от этих заведений навсегда.

Так что если вы стали свидетелями возобновления работы игровых залов – обращайтесь на правительственную горячую линию по номеру 1545 (нажмите 5 для соединения с оператором).

Также делитесь фото и видео с доказательствами в комментариях. А мы в правительстве будем реагировать оперативно".

Детали: Премьер подчеркнул, что правительство решительно взялось за борьбу с теневыми рынками, так как такая деятельность очень вредит экономике Украины – и в решении этого вопроса "не может быть никаких компромиссов".

Читайте также: Зе! легализует игорный бизнес. Что будет с лотереями, автоматами, букмекерами, покером и казино

"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе

Что этому предшествовало:

  • 19 декабря Верховная Рада не насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.
  • 20 декабря Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
  • В тот же день полиция сообщила, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.
  • Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники провели 57 одновременных обысков в "злачных местах", которые действовали под прикрытием правоохранителей.
  • Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом. Создали 715 мобильных групп правоохранителей.

Темы: казино криминал Гончарук


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский о закрытии "казино": Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому 20 декабря 2019, 14:37
СБУ закрыла полсотни игровых заведений, которые "крышевали" правоохранители 20 декабря 2019, 13:50
Кабмин пойдет войной на игровые автоматы под видом "лотерей" 20 декабря 2019, 09:29
Все новости
Главные новости
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: дело отправят в другой суд
Гончарук поручил за 2 недели закрыть все нелегальные АЗС
Из-за укрепления гривни госбюджет недополучил 51 миллиард налогов – Минфин
Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin
Все новости
Фото

Пара решила покинуть свою стандартную жизнь и переделала фургон на дом

еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

Кино

Как на самом деле должны выглядеть принцессы Дисней

Поиск по сайту
Архив
Весь архів