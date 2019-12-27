Гончарук похвастался закрытыми игровыми залами и просит "наводок"

призывает граждан сообщать на правительственную горячую линию 1545 или в соцсетях, если им известно о работе нелегальных игорных заведений.

Источник: Facebook руководителя Кабинета министров

Прямая речь: "Только за один день мы закрыли более 5300 нелегальных игорных заведений.

Мы намерены очистить все города и села от этих заведений навсегда.

Так что если вы стали свидетелями возобновления работы игровых залов – обращайтесь на правительственную горячую линию по номеру 1545 (нажмите 5 для соединения с оператором).

Также делитесь фото и видео с доказательствами в комментариях. А мы в правительстве будем реагировать оперативно".

Детали: Премьер подчеркнул, что правительство решительно взялось за борьбу с теневыми рынками, так как такая деятельность очень вредит экономике Украины – и в решении этого вопроса "не может быть никаких компромиссов".

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Что этому предшествовало: