Война на Донбассе попала в топ-10 конфликтов, за которыми надо следить в 2020 году

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Суббота, 28 декабря 2019, 05:04

По версии американского издания Foreign Policy, война в Украине входит в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.

Источник: Foreign Policy

Детали: Автор статьи американский политолог Роберт Малли. Он был помощником экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку.

Малли пишет, что с тех пор, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, обсуждения вокруг конфликта оживились, однако это еще не значит, что Зеленскому удастся исчерпать конфликт.

Экс-советник Обамы отметил достижения президента во время встречи в "нормандском формате". По его словам, условная "ничья" дает возможность Зеленскому для маневра.

Поэтому следующая встреча "четверки", которая состоится весной, может продвинуться в вопросах Минских соглашений относительно амнистии, дальнейшему разведению сил, реинтеграции неподконтрольных правительству территорий.

В то же время, Малли допускает, что многое "может пойти не так": "Планы прекращения огня и разведения сил могут рухнуть, а боевые действия - обостриться. Зеленскому нужна Москва для компромисса, чтобы у мира был шанс".

Однако, Россия до сих пор не признает себя стороной конфликта и настаивает на прямых переговорах с сепаратистами.

По мнению эксперта, мир на Донбассе принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: погашение санкций и снятие бремя финансовой и военной поддержки сепаратистов.

Малли добавил, что от своих западных союзников Зеленскому нужна вся помощь, которую он может получить.

Кроме Украины в статье говорится о еще 9 конфликтах:

  • конфликт в Афганистане;
  • гражданская война в Йемене;
  • конфликт в Эфиопии;
  • конфликт в Буркина-Фасо;
  • гражданская война в Ливии;
  • конфликт США, Ирана и Израиля в Персидском заливе;
  • противостояние США и КНДР;
  • конфликт в Кашмире;
  • политический кризис в Венесуэле.

Украинская правда
Темы: Зеленский Донбасс Украина Росcия война


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