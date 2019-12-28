Война на Донбассе попала в топ-10 конфликтов, за которыми надо следить в 2020 году

По версии американского издания Foreign Policy, война в Украине входит в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.

Источник: Foreign Policy

Детали: Автор статьи американский политолог Роберт Малли. Он был помощником экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку.

Малли пишет, что с тех пор, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, обсуждения вокруг конфликта оживились, однако это еще не значит, что Зеленскому удастся исчерпать конфликт.

Экс-советник Обамы отметил достижения президента во время встречи в "нормандском формате". По его словам, условная "ничья" дает возможность Зеленскому для маневра.

Поэтому следующая встреча "четверки", которая состоится весной, может продвинуться в вопросах Минских соглашений относительно амнистии, дальнейшему разведению сил, реинтеграции неподконтрольных правительству территорий.

В то же время, Малли допускает, что многое "может пойти не так": "Планы прекращения огня и разведения сил могут рухнуть, а боевые действия - обостриться. Зеленскому нужна Москва для компромисса, чтобы у мира был шанс".

Однако, Россия до сих пор не признает себя стороной конфликта и настаивает на прямых переговорах с сепаратистами.

По мнению эксперта, мир на Донбассе принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: погашение санкций и снятие бремя финансовой и военной поддержки сепаратистов.

Малли добавил, что от своих западных союзников Зеленскому нужна вся помощь, которую он может получить.

Кроме Украины в статье говорится о еще 9 конфликтах:

конфликт в Афганистане;

гражданская война в Йемене;

конфликт в Эфиопии;

конфликт в Буркина-Фасо;

гражданская война в Ливии;

конфликт США, Ирана и Израиля в Персидском заливе;

противостояние США и КНДР;

конфликт в Кашмире;

политический кризис в Венесуэле.

Напомним: