Рябошапка поговорил с новой главой ГБР о делах Майдана

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Суббота, 28 декабря 2019, 15:14

Генпрокурор Руслан Рябошапка обсудил с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой детали расследования дел Майдана.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры

Детали: В пятницу, 27 декабря, Рябошапка вместе со своими заместителями провел совещание с Венедиктовой о переходе в ГБР следователей и прокуроров ГПУ по делам о преступлениях, связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 годах.

Дословно: "В частности, обсуждались детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана".

Детали: Во время встречи также говорилось об уголовных производствах, которые расследуются ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Что было раньше: 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

Украинская правда
Темы: Майдан Рябошапка ГБР


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