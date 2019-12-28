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Рябошапка поговорил с новой главой ГБР о делах Майдана

Суббота, 28 декабря 2019, 14:14
Рябошапка поговорил с новой главой ГБР о делах Майдана

Генпрокурор Руслан Рябошапка обсудил с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой детали расследования дел Майдана.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры

Детали: В пятницу, 27 декабря, Рябошапка вместе со своими заместителями провел совещание с Венедиктовой о переходе в ГБР следователей и прокуроров ГПУ по делам о преступлениях, связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 годах.

Дословно: "В частности, обсуждались детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана".

Детали: Во время встречи также говорилось об уголовных производствах, которые расследуются ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Что было раньше: 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

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Предыстория

  • 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ.
  • Этот документ предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Украинская правда

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Темы: МайданРябошапкаГБР
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