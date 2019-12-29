С Бахмута и ОРДЛО выехали к "Майорскому" для обмена - СМИ
Российские СМИ сообщают, что представители так называемой "ЛНР" (ОРЛО) в воскресенье утром выехали на контрольный пункт пропуска "Горловка-Майорск" на территории ОРДО для обмена удерживаемыми лицами с украинской стороной.
Источник: российский "Интерфакс", ТАСС, телеканал "112 Украина", Громадське
Прямая речь представителя "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольги Кобцевой: "Сегодня, 29 декабря, мы отправляемся на пропускной пункт "Майорск" ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик".
Детали: Кобцева отметила, что накануне стороны составили окончательные списки лиц, которые будут обменяны.
При этом, по ее словам, окончательный формат обмена пленными с украинской стороной станет известен непосредственно в момент обмена.
Позже российское агентство ТАСС также сообщило, что к месту обмена удерживаемыми лицами доставлены также участники обмена из так называемой "ДНР".
В то же время украинский 112 канал сообщает, что от Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов с удерживаемыми лицами, которых должны передать для обмена.
По данным телеканала, обмен должен состояться вблизи КПВВ "Майорское" в 11 или 12 часов. Украина должна передать 120 человек, в Украину вернутся 80.
Телеканал отмечает, что никому из телеканалов и съемочных групп не удалось попасть в само место обмена, КПВВ "Майорское" закрыто.
В то же время "Громадське" сообщает, что сотрудники патрульной полиции перекрыли дорогу, ведущую на КПВВ "Майорское".
Автомобиль полиции стоит за селом Отрадовка. Полицейские останавливают все гражданские машины и сообщают водителям, что дальше проезд запрещен, пока не закончится обмен.
Ранее представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев сообщил "Громадському", что журналистов не допустят к обмену удерживаемыми лицами в воскресенье.
По словам Саранцева, штабу сообщили, что фото и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.
Что было раньше: В субботу пресс-центр ООС сообщал, что 29 декабря пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" осуществляться не будут.
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря.
- Украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд освободил их под личное обязательство, однако активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти для обмена трех из пяти экс-беркутовцев, которые там содержатся.
- Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что для будущего обмена заключенными между Украиной и РФ в Одессе освободили из-под стражи 11 человек.
- Кроме того трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.
- Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах, для участия в обмене.
- В то же время, по данным украинских СМИ, в Украину в рамках обмена вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.