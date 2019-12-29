Российские СМИ сообщают, что представители так называемой "ЛНР" (ОРЛО) в воскресенье утром выехали на контрольный пункт пропуска "Горловка-Майорск" на территории ОРДО для обмена удерживаемыми лицами с украинской стороной.

Источник: российский "Интерфакс", ТАСС, телеканал "112 Украина", Громадське

Прямая речь представителя "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольги Кобцевой: "Сегодня, 29 декабря, мы отправляемся на пропускной пункт "Майорск" ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик".

Детали: Кобцева отметила, что накануне стороны составили окончательные списки лиц, которые будут обменяны.

При этом, по ее словам, окончательный формат обмена пленными с украинской стороной станет известен непосредственно в момент обмена.

Позже российское агентство ТАСС также сообщило, что к месту обмена удерживаемыми лицами доставлены также участники обмена из так называемой "ДНР".

В то же время украинский 112 канал сообщает, что от Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов с удерживаемыми лицами, которых должны передать для обмена.

По данным телеканала, обмен должен состояться вблизи КПВВ "Майорское" в 11 или 12 часов. Украина должна передать 120 человек, в Украину вернутся 80.

Телеканал отмечает, что никому из телеканалов и съемочных групп не удалось попасть в само место обмена, КПВВ "Майорское" закрыто.

КПВВ "Майорское" в воскресенье утром Скриншот трансляции "112 Украина"

В то же время "Громадське" сообщает, что сотрудники патрульной полиции перекрыли дорогу, ведущую на КПВВ "Майорское".

Автомобиль полиции стоит за селом Отрадовка. Полицейские останавливают все гражданские машины и сообщают водителям, что дальше проезд запрещен, пока не закончится обмен.

Ранее представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев сообщил "Громадському", что журналистов не допустят к обмену удерживаемыми лицами в воскресенье.

По словам Саранцева, штабу сообщили, что фото и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.

Что было раньше: В субботу пресс-центр ООС сообщал, что 29 декабря пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" осуществляться не будут.

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