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Снега уходят из Украины, но на дорогах будет скользко

Вторник, 3 декабря 2019, 11:06

В ближайшие сутки осадков в Украине не ожидается, будет прохладно.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Снегопады и мокрый снег 4 декабря уйдут за пределы Украины, а на место атмосферных фронтов придет антициклон Sarena. А мы знаем, что когда – антициклон, то о каких-то существенных осадках речь не идет".

Детали: Таким образом в среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Ветер будет с запада, умеренный, порывистый.

Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​4 декабря в Украине от 3 мороза до 2 тепла.

На дорогах – скользко, особенно утром и вечером.

В Киеве среды будет прохладной, ночью -2-4 градусов, днем ​​около нуля. В течение дня существенные осадки – маловероятны, разве что вечером есть возможность небольшого мокрого снега.

По данным синоптика, в течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.

Украинская правда
Темы: погода
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