Снега уходят из Украины, но на дорогах будет скользко
В ближайшие сутки осадков в Украине не ожидается, будет прохладно.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Снегопады и мокрый снег 4 декабря уйдут за пределы Украины, а на место атмосферных фронтов придет антициклон Sarena. А мы знаем, что когда – антициклон, то о каких-то существенных осадках речь не идет".
Детали: Таким образом в среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.
Ветер будет с запада, умеренный, порывистый.
Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, днем 4 декабря в Украине от 3 мороза до 2 тепла.
На дорогах – скользко, особенно утром и вечером.
В Киеве среды будет прохладной, ночью -2-4 градусов, днем около нуля. В течение дня существенные осадки – маловероятны, разве что вечером есть возможность небольшого мокрого снега.
По данным синоптика, в течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.