Дубинский набросал "прикольный" кодекс этики "слуг" – Арахамия

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский разработал "этический кодекс", предусматривающей наказание однопартийцев, не поддерживающих решения фракции.

Источник: Давид Арахамия в комментарии "Укринформа"

Прямая речь: "Вчера получил от господина Дубинского неожиданно качественный документ – реально прикольный, я почитал, нечего ни добавить, ни убрать.

Мы разослали его депутатам, чтобы они внесли свои предложения. Затем сведем это в один документ, после чего покажем его всем журналистам".

Детали: Среди основных положений "этического кодекса" – принимать решения фракции, не вводить в заблуждение коллег, не дискредитировать депутатское объединение.

По словам Арахамии, черновой вариант состоит из двух страниц. За нарушение "кодекса" будут "маленькие санкции" в виде системы предупреждений, а крайней мерой наказания будет исключение из фракции.

Что предшествовало: 15 ноября в "Слуге народа" заявили, что во фракции появится этический кодекс, который будет регламентировать поведение нардепов.

Арахамия подчеркнул, что "за инакомыслие никого и никогда во фракции не будут наказывать".

Напомним: