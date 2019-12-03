Дубинский набросал "прикольный" кодекс этики "слуг" – Арахамия
Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский разработал "этический кодекс", предусматривающей наказание однопартийцев, не поддерживающих решения фракции.
Источник: Давид Арахамия в комментарии "Укринформа"
Прямая речь: "Вчера получил от господина Дубинского неожиданно качественный документ – реально прикольный, я почитал, нечего ни добавить, ни убрать.
Мы разослали его депутатам, чтобы они внесли свои предложения. Затем сведем это в один документ, после чего покажем его всем журналистам".
Детали: Среди основных положений "этического кодекса" – принимать решения фракции, не вводить в заблуждение коллег, не дискредитировать депутатское объединение.
По словам Арахамии, черновой вариант состоит из двух страниц. За нарушение "кодекса" будут "маленькие санкции" в виде системы предупреждений, а крайней мерой наказания будет исключение из фракции.
Что предшествовало: 15 ноября в "Слуге народа" заявили, что во фракции появится этический кодекс, который будет регламентировать поведение нардепов.
Арахамия подчеркнул, что "за инакомыслие никого и никогда во фракции не будут наказывать".
Напомним:
- Согласно расследованию "Наших Грошей" на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать обладают 24 квартирами общей площадью 2000 кв.м, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.
- Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.
- В то же время, Дубинский заявил, что не был журналистом и все квартиры и машины, о которых говорится в расследовании Bihus.Info, заработал до того, как попал в политику.