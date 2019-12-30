Главные новости воскресенья и ночи: газовые переговоры, обмен между Украиной и ОРДЛО

Переговоры о транзите природного газа, обмен между Украиной и ОРДЛО – новости, которые были актуальны 29 декабря.

Про газ

Представители Украины и России продолжают переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры", - написал глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Про обмен

29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

А мы продолжаем агитировать вас на то, чтобы вы подписались на наш телеграмм канал "УП. Кляті питання". 3-5 постов в день. Только важные новости на актуальные темы. Объясняем сложные вещи простым языком. И, самое главное, с шутками на грани!

О других важных новостях

22 человека отказались переходить на территорию ОРДЛО в рамках обмена.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 20 городов, в которых будут пересмотрены тарифы на тепло.

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

Bloomberg назвал самого молодого миллиардера 2019 года.