Миссия ООН раскритиковала освобождение экс-беркутовцев

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Понедельник, 30 декабря 2019, 22:32

Передача в ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, в рамках обмена заключенными 29 декабря усложнит правосудие и соблюдение права жертв на справедливость.

Источник: Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека в Украине

Дословно: "Мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно осложнит правосудие и соблюдение права жертв на справедливость.

Ранее, по этому же делу, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые бежали из страны, оказались безрезультатными".

Что было ранее: Освобожденный из российского заключения Олег Сенцов высказал мнение, что Украина должна возвращать своих граждан из плена РФ и боевиков ОРДЛО, но не ценой осквернения ценностей.

30 декабря в партии "Европейская Солидарность" заявили, что Россия несколько лет требовала обменять на заложников террористов и бойцов "Беркута", но во времена президентства Петра Порошенко удалось освободить из плена более 3000 украинских граждан без выполнения недопустимых требований Кремля.

Узнать больше: "Беркут", боевики и харьковские террористы. Сможет ли когда-то Украина наказать виновных

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Предыстория:

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
  • Боевики вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человека, но 14 человек отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.
  • В рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе на их стороне, и пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Украинская правда
Темы: ООН Майдан пленные


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