Разумков надеется на более жесткое наказание для кнопкодавов
Вторник, 31 декабря 2019, 01:39
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду на принятие законодательства, которое бы позволило сильнее наказывать кнопкодавов.
Источник: Разумков в интервью телеканалу "Украина 24"
Прямая речь: "Однако это проблема (кнопкодавства - УП), которую надо решать. Я надеюсь в дальнейшем мы сможем изменить законодательство, которое бы более жестко наказывало таких народных депутатов. "
Детали: По словам Разумкова, кнопкодавство – явление не одного созыва. Однако в парламенте 9 созыва – это исключение, а не практика.
Что предшествовало: 19 декабря Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.
Напомним:
- В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчуки самовыдвиженца Александра Ковалева.
- 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
- Ковалев свое кнопкодавства никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.
Украинская правда