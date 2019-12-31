Разумков надеется на более жесткое наказание для кнопкодавов

47 просмотров
Вторник, 31 декабря 2019, 02:39

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду на принятие законодательства, которое бы позволило сильнее наказывать кнопкодавов.

Источник: Разумков в интервью телеканалу "Украина 24"

Прямая речь: "Однако это проблема (кнопкодавства - УП), которую надо решать. Я надеюсь в дальнейшем мы сможем изменить законодательство, которое бы более жестко наказывало таких народных депутатов. "

Детали: По словам Разумкова, кнопкодавство – явление не одного созыва. Однако в парламенте 9 созыва – это исключение, а не практика.

Что предшествовало: 19 декабря Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Напомним:

  • В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчуки самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
  • Ковалев свое кнопкодавства никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.

Украинская правда
Темы: кнопкодавство Разумков Дмитрий Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
КС забраковал еще один законопроект Зеленского 26 декабря 2019, 14:54
Рада ввела штрафы за кнопкодавство 19 декабря 2019, 18:47
В ОПЗЖ придумали ноу-хау: кнопкодавить можно даже ногой 19 декабря 2019, 09:31
Все новости
Главные новости
Нафтогаз и Газпром заключили новый контракт о транзите газа
Миссия ООН раскритиковала освобождение экс-беркутовцев
Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы
На Донбассе украинских военных обстреливают снайперы
Все новости
советы

Как объяснить детям, что Деда Мороза не существует

Фото

Пара решила покинуть свою стандартную жизнь и переделала фургон на дом

экология

Выбрасывать грузовик мусора ежеминутно. Что происходит в Мировом океане

Поиск по сайту
Архив
Весь архів