Экс-"беркутовцы" после обмена дали комментарий сепаратистским и российским СМИ
Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Сергей Зинченко и Павел Аброськин рассказали сепаратистским СМИ о том, что украинская власть не имеет доказательств их причастности к убийствам на Майдане.
Источник: об этом они заявили в интервью так называемым СМИ в оккупированной Донецкой области, пишет российское издание ТАСС.
Прямая речь Зинченко: "Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления (президента Украины) Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств. Все их доказательства - сфальсифицированные экспертизы с абсолютно разными выводами".
Прямая речь Аброськина: "В 2014 году сказать, что активист Майдана стрелял в сотрудника милиции, - такое даже не обсуждалось, об этом нельзя было говорить. В 2015 году люди уже понимали, что что-то не то, а вскоре начали появляться реальные доказательства, опровергающие утверждения о том, что никто не стрелял по милиции. С каждым годом ситуация меняется, ведь в 2014 году народ сильно обманули, и много кто поверил. Сейчас ситуация очень меняется".
Детали: Оба они считают, что "за пять лет украинская власть так и не смогла доказать вину сотрудников "Беркута" в убийствах активистов Майдана.
Экс-беркутовцев передали 29 декабря на территорию оккупированной Донецкой области.
Предыстория:
- 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинцев, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- 30 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.
- 31 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время разговора главы государств среди прочего также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев (в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине).