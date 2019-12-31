Экс-"беркутовцы" после обмена дали комментарий сепаратистским и российским СМИ

Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Сергей Зинченко и Павел Аброськин рассказали сепаратистским СМИ о том, что украинская власть не имеет доказательств их причастности к убийствам на Майдане.

Источник: об этом они заявили в интервью так называемым СМИ в оккупированной Донецкой области, пишет российское издание ТАСС.

Прямая речь Зинченко: "Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления (президента Украины) Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств. Все их доказательства - сфальсифицированные экспертизы с абсолютно разными выводами".

Прямая речь Аброськина: "В 2014 году сказать, что активист Майдана стрелял в сотрудника милиции, - такое даже не обсуждалось, об этом нельзя было говорить. В 2015 году люди уже понимали, что что-то не то, а вскоре начали появляться реальные доказательства, опровергающие утверждения о том, что никто не стрелял по милиции. С каждым годом ситуация меняется, ведь в 2014 году народ сильно обманули, и много кто поверил. Сейчас ситуация очень меняется".

Детали: Оба они считают, что "за пять лет украинская власть так и не смогла доказать вину сотрудников "Беркута" в убийствах активистов Майдана.

Экс-беркутовцев передали 29 декабря на территорию оккупированной Донецкой области.

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