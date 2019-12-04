НАБУ не увидело в Telegram-записях Трубы ничего криминального

Национальное антикоррупционное бюро изучило аудиозаписи, на которых якобы были зафиксированы разговоры в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, но основания для открытия уголовного производства не нашли.

Источник: ответ НАБУ на запрос LIGA.net.

Дословно НАБУ: "По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было нарушено".

Детали: По словам собеседника в НАБУ, при анализе они не нашли фактов, которые они могут расследовать по коррупционным статьям.

Что было ранее: Сначала Труба отказывался комментировать, звучит ли на записях именно его голос.

Позже он предположил, что на скандальных аудиозаписях, сделанных якобы в его кабинете, голос похож на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза.

А экспертиза может быть назначена, если есть оригиналы записей.

Предыстория:

21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.

Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало" с аудиозаписями якобы в кабинете главы ГБР.

На записях предположительно Труба называет одного из собеседников "Андрей Иосифович" (возможно, руководитель Офиса президента Андрей Богдан).

На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь об эксглаве МОЗ Ульяне Супрун) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к Владимиру Александровичу".

Также на записях разговор о том, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете судьи Вовка.

На записях также якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".

Кроме того, якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго и говорит, что во время визита МВФ не следует трогать Приватбанк и НБУ.

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