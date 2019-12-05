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Трюдо посмеялся над Трампом, на что тот назвал его "двуликим"

Четверг, 5 декабря 2019, 04:45

Президент США Дональд Трамп назвал "двуликим" премьер-министра Канады Джастина Трюдо после появления видео, где якобы глава правительства Канады вместе с лидерами других государств смеется над ним.

Источник: Reuters

Детали: Видео было записано на приеме в Букингемском дворце для лидеров НАТО. На нем Трюдо вроде смеялся над реакцией команды Трампа на его слова во время пресс-конференции.

Разговор, в котором участвовали Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрона, премьер-министр Нидерландов Марк Рутто и дочь королевы Елизаветы Энн, был записан на видео, и фрагменты были слышны.

Во время разговора Трюдо с улыбкой сказал: "Я просто наблюдал, как челюсти его команды падают на пол".

На вопрос журналистов Трампу, слышал ли он слова Трюдо, глава Белого дома ответил: "Ну, он двуликий".

Трамп предположил, что глава канадского правительства расстроился из-за упрек президента США, Канада не платит 2% от национального дохода в бюджет НАТО.

Позже Трюдо сказал, что комментарий о "челюсть" касался объявления нового места встречи лидеров "Большой семерки" в Кэмп-Дэвиде.

Украинская правда

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Темы: СШАТрампКанада
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