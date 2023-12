Трюдо посмеялся над Трампом, на что тот назвал его "двуликим"

Президент США Дональд Трамп назвал "двуликим" премьер-министра Канады Джастина Трюдо после появления видео, где якобы глава правительства Канады вместе с лидерами других государств смеется над ним.

Источник: Reuters

Donald Trump responded to a video of Justin Trudeau, Emmanuel Macron and Prime Minister Boris Johnson at a Buckingham Palace reception, apparently talking in an unguarded fashion about the U.S. president https://t.co/A2zUDTMTPu pic.twitter.com/b8T9FsgVWe