В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин может использовать двойников, поэтому сложно отслеживать его настоящее передвижение.

Источник: The New York Times, который ссылается на анонимного представителя Пентагона

Детали: Собеседник рассказал, что согласно секретным разведданным, лидер "Вагнера" находился в России в течение большей части времени после мятежа.

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Он также сказал, что не понятно, был ли Пригожин в Беларуси, отчасти из-за того, что, тот, "очевидно, использует двойников для маскировки своих передвижений".

Предыстория:

6 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.

После мятежа и разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".

27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.

В тот же день Лукашенко утверждал, что Пригожин находится в Беларуси.

4 июля сообщалось, что Пригожин лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.