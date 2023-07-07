В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин может использовать двойников, поэтому сложно отслеживать его настоящее передвижение.

Источник: The New York Times, который ссылается на анонимного представителя Пентагона

Детали: Собеседник рассказал, что согласно секретным разведданным, лидер "Вагнера" находился в России в течение большей части времени после мятежа.

Он также сказал, что не понятно, был ли Пригожин в Беларуси, отчасти из-за того, что, тот, "очевидно, использует двойников для маскировки своих передвижений".

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