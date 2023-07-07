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В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   

Александр ШумилинПятница, 7 июля 2023, 14:01
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Скриншот

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин может использовать двойников, поэтому сложно отслеживать его настоящее передвижение.

Источник: The New York Times, который ссылается на анонимного представителя Пентагона

Детали: Собеседник рассказал, что согласно секретным разведданным, лидер "Вагнера" находился в России в течение большей части времени после мятежа.

Он также сказал, что не понятно, был ли Пригожин в Беларуси, отчасти из-за того, что, тот, "очевидно, использует двойников для маскировки своих передвижений".

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Предыстория:

  • 6 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.
  • После мятежа и разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
  • 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
  • В тот же день Лукашенко утверждал, что Пригожин находится в Беларуси.
  • 4 июля сообщалось, что Пригожин лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАПригожин
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