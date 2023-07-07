Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   

Александр ШумилинПятница, 7 июля 2023, 14:01
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Скриншот

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин может использовать двойников, поэтому сложно отслеживать его настоящее передвижение.

Источник: The New York Times, который ссылается на анонимного представителя Пентагона

Детали: Собеседник рассказал, что согласно секретным разведданным, лидер "Вагнера" находился в России в течение большей части времени после мятежа.

Реклама:

Он также сказал, что не понятно, был ли Пригожин в Беларуси, отчасти из-за того, что, тот, "очевидно, использует двойников для маскировки своих передвижений".

Предыстория:

  • 6 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.
  • После мятежа и разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
  • 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
  • В тот же день Лукашенко утверждал, что Пригожин находится в Беларуси.
  • 4 июля сообщалось, что Пригожин лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: