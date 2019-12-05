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Российские судьи хотят наказывать журналистов за "манипуляции" – СМИ

Четверг, 5 декабря 2019, 11:41

Совет судей РФ предлагает разработать для СМИ правила освещения деятельности судов, а также ввести ответственность для журналистов за давление на суд и лоббирование интересов через публикацию негативных материалов о деятельности судебных органов.

Источник: "Ведомости" со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы, ТАСС

Дословно концепция: "Особую актуальность приобрела проблема "скандализации правосудия", подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия".

Детали: По мнению Совета судей РФ, возникает острая необходимость предусмотреть меры ответственности для средств массовой информации.

В частности, для защиты судей от "тенденциозных публикаций" предлагается разработать нормативный акт о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, а также внедрить "эффективный механизм защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ".

По мнению судей, необходим специальный акт о порядке и способах реагирования на "заведомо недостоверную" информацию.

Помимо этого, судьи выступают за введение ответственности для СМИ и журналистов за давление на суд и "лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов".

По данным "Ведомостей", главными целями новой информационной политики названы совершенствование доступа к информации о деятельности судов, объективное освещение их работы в СМИ, повышение уровня доверия к судебной системе, а также формирование благоприятного имиджа судебных органов.

Достигать этих целей предлагается за счет использования новых информационных платформ, популяризации судебной деятельности, разъяснительной работы и гражданского воспитания.

Темы: Росcия
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