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Всемирно известная газета внесла Гонтареву в список женщин года

Четверг, 5 декабря 2019, 14:42
Всемирно известная газета внесла Гонтареву в список женщин года

Бывший руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева попала в топ-16 женщин, которые вдохновляют, по версии читателей Financial Times.

Источник: Financial Times

Дословно: "Каждый декабрь Financial Times посвящает специальное издание журнала FT Weekend Magazine самым влиятельных женщинам года со всего мира.

Мы просили вас рассказать нам о женщинах, которые вдохновили вас, – вот список".

Детали: Издание отмечает, что обнародованный перечень не является исчерпывающим, поскольку каждый год некоторые женщины, которых хотели бы показать, оказываются недоступными для интервью или для написания колонки.

Издание получило более 100 номинаций женщин, которые, по мнению читателей, открыли новые возможности в 2019 году или привлекли внимание к некоторым из наиболее важных проблем нашего времени. Из них отобрали 16 женщин, которые выделялись. 

 

Гонтареву номинировал некий Джордж Хорсингтон.  

По его словам, "отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывший руководитель Национального банка Украины, которая столкнулась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее борьбу с коррупцией в Украине".

Среди вдохновляющих женщин назвали эко-активистку Грету Тунберг, борца за сохранение Великобритании в Европейском союзе и противника Brexit Джинну Миллер, премьер-министра Новой Зеландии Ясинду Арден, филиппинского правозащитника Лейлу де Лиму, американского сенатора Элизабет Уоррен, датского политика, комиссара Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, капитана судна Каролу Ракете, которая вела спасательный корабль с беженцами и которую обвиняют в содействии нелегальной миграции, и других.

Предыстория:

  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
  • 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
  • Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
  • Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
  • 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.

Украинская правда

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Темы: ГонтареваСМИ
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