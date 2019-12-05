Лавров в ОБСЕ настаивает на прямом диалоге Киева с ОРДЛО

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что саммит в нормандском формате 9 декабря придаст импульс в осуществлении Минских соглашений и настаивает на прямом диалоге Киева с лидерами ОРДЛО.

Об этом он сказал во время заседания министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает Европейская правда.

"Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в нормандском формате придаст импульс реализации минского комплекса мер. Ключевым элементом урегулирования – и от этого никуда не уйти – остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", - заявил Лавров.

Также он выразил поддержку работе Специальной мониторинговой миссии в Украине.

"Ждем публикации честных докладов миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры н Донбассе", - сказал Лавров.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко среди "красных линий" Украина на "нормандском саммите" назвал отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий. "Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский", - сказал он днями в Лондоне.