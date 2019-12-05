Боевики на Донбассе нарушили тишину 5 раз

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Четверг, 5 декабря 2019, 20:15

В течение 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь 5 раз, применяя минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: 3 обстрела позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками, зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дважды боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Новолуганского. Еще один обстрел со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы совершили возле Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Широкино - из минометов калибра 82 мм, и неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

5 декабря потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Темы: ООС боевые действия


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