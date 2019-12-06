Пожар в Одессе: Спасатели разбирают завалы, судьба 14 человек остается неизвестной

По состоянию на 7 утра 6 декабря спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной".

фото гсчс

Детали: Спасатели с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования продолжают поисково-спасательные работы.

фото гсчс

Всего с начала разборки завала вывезено 60 м куб. строительных конструкций.

фото гсчс

Кроме того, из подвальных помещений колледжа откачали 80 м куб. воды.

фото гсчс

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