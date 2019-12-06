Пожар в Одессе: Спасатели разбирают завалы, судьба 14 человек остается неизвестной
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Пятница, 6 декабря 2019, 09:43
По состоянию на 7 утра 6 декабря спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной".
Детали: Спасатели с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования продолжают поисково-спасательные работы.
Всего с начала разборки завала вывезено 60 м куб. строительных конструкций.
Кроме того, из подвальных помещений колледжа откачали 80 м куб. воды.
Предыстория:
- Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
- По состоянию на 5 декабря президент сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
- Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
- После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента.
- 5 декабря на месте пожара в одесском колледже нашли тело неустановленной взрослой женщины.
Украинская правда
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