Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в Одессе: Спасатели разбирают завалы, судьба 14 человек остается неизвестной

Пятница, 6 декабря 2019, 08:43
Пожар в Одессе: Спасатели разбирают завалы, судьба 14 человек остается неизвестной

По состоянию на 7 утра 6 декабря спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной". 

 
фото гсчс 

Детали: Спасатели с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования продолжают поисково-спасательные работы. 

 
фото гсчс 

Всего с начала разборки завала вывезено 60 м куб. строительных конструкций. 

 
фото гсчс 

Кроме того, из подвальных помещений колледжа откачали 80 м куб. воды. 

 
фото гсчс 

Предыстория:

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
  • По состоянию на 5 декабря президент сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
  • Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
  • Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента. 
  • 5 декабря на месте пожара в одесском колледже нашли тело неустановленной взрослой женщины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
Все новости...
Реклама: