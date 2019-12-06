Пожар в Одессе: Спасатели разбирают завалы, судьба 14 человек остается неизвестной

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Пятница, 6 декабря 2019, 09:43

По состоянию на 7 утра 6 декабря спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной". 

 
фото гсчс 

Детали: Спасатели с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования продолжают поисково-спасательные работы. 

 
фото гсчс 

Всего с начала разборки завала вывезено 60 м куб. строительных конструкций. 

 
фото гсчс 

Кроме того, из подвальных помещений колледжа откачали 80 м куб. воды. 

 
фото гсчс 

Предыстория:

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
  • По состоянию на 5 декабря президент сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
  • Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
  • Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента. 
  • 5 декабря на месте пожара в одесском колледже нашли тело неустановленной взрослой женщины.

Украинская правда


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