В Киеве проходит акция против интеграции Беларуси и РФ

В Киеве на Майдане Независимости началась акция в поддержку белорусского народа в борьбе за независимость своей страны.

Источник: Укринформ

Детали: Всего на акции собралось около 20 человек. Некоторые активисты стоят с флагами Беларуси. Правоохранителей нет.

Сейчас ситуация спокойная.

Активисты планируют идти к посольству Беларуси и там устроить пикет, во время которого будут уничтожены символы российской оккупации Беларуси: российский флаг и портреты Путина и Лукашенко.

Организаторами акции являются Движение Солидарности "Разам", Добровольческий движение ОУН.

Что было раньше: В субботу в Минске проходят акции против интеграции Беларуси с Россией.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.