В Киеве проходит акция против интеграции Беларуси и РФ
В Киеве на Майдане Независимости началась акция в поддержку белорусского народа в борьбе за независимость своей страны.
Источник: Укринформ
Детали: Всего на акции собралось около 20 человек. Некоторые активисты стоят с флагами Беларуси. Правоохранителей нет.
Сейчас ситуация спокойная.
Активисты планируют идти к посольству Беларуси и там устроить пикет, во время которого будут уничтожены символы российской оккупации Беларуси: российский флаг и портреты Путина и Лукашенко.
Организаторами акции являются Движение Солидарности "Разам", Добровольческий движение ОУН.
Что было раньше: В субботу в Минске проходят акции против интеграции Беларуси с Россией.
В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.