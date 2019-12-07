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В Киеве проходит акция против интеграции Беларуси и РФ

Суббота, 7 декабря 2019, 13:16
В Киеве проходит акция против интеграции Беларуси и РФ
Укринформ

В Киеве на Майдане Независимости началась акция в поддержку белорусского народа в борьбе за независимость своей страны.

Источник: Укринформ

Детали: Всего на акции собралось около 20 человек. Некоторые активисты стоят с флагами Беларуси. Правоохранителей нет.

Сейчас ситуация спокойная.

Активисты планируют идти к посольству Беларуси и там устроить пикет, во время которого будут уничтожены символы российской оккупации Беларуси: российский флаг и портреты Путина и Лукашенко.

Организаторами акции являются Движение Солидарности "Разам", Добровольческий движение ОУН.

Что было раньше: В субботу в Минске проходят акции против интеграции Беларуси с Россией.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

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Темы: акцииБеларусьРосcия
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