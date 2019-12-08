США и "Талибан" возобновили переговоры
Воскресенье, 8 декабря 2019, 02:42
США и движение "Талибан" после трехмесячного перерыва возобновили мирные переговоры.
Источник: "Голос Америки" со ссылкой на источник в администрации США.
Дословно: "Залмай Халилзад, спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане, вновь возглавил американскую делегацию. Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки... Цель обсуждения – снижение насилия, что должно привести к внутриафганским переговорам и перемирию".
Детали: В конце встречи, состоявшейся в субботу, представитель Талибана написал в Twitter, что стороны продолжат дискуссию в воскресенье
Напомним:
- Война в Афганистане длится с 2001 года между Международными силами содействия безопасности под руководством НАТО и движением Талибан.