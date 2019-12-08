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США и "Талибан" возобновили переговоры

Воскресенье, 8 декабря 2019, 02:42
США и Талибан возобновили переговоры

США и движение "Талибан" после трехмесячного перерыва возобновили мирные переговоры.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на источник в администрации США.

Дословно: "Залмай Халилзад, спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане, вновь возглавил американскую делегацию. Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки... Цель обсуждения – снижение насилия, что должно привести к внутриафганским переговорам и перемирию".

Детали: В конце встречи, состоявшейся в субботу, представитель Талибана написал в Twitter, что стороны продолжат дискуссию в воскресенье

Напомним:

  • Война в Афганистане длится с 2001 года между Международными силами содействия безопасности под руководством НАТО и движением Талибан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШААфганистан
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