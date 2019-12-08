США и "Талибан" возобновили переговоры

США и движение "Талибан" после трехмесячного перерыва возобновили мирные переговоры.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на источник в администрации США.

Дословно: "Залмай Халилзад, спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане, вновь возглавил американскую делегацию. Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки... Цель обсуждения – снижение насилия, что должно привести к внутриафганским переговорам и перемирию".

Детали: В конце встречи, состоявшейся в субботу, представитель Талибана написал в Twitter, что стороны продолжат дискуссию в воскресенье

Напомним: