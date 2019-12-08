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Папа Римский молится за успех "нормандской встречи"

Воскресенье, 8 декабря 2019, 16:14

Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что встреча в "нормандском формате" увенчается успехом, и призвал молиться за это.

Об этом понтифик заявил во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции, и канцлера Германии, известная как "Нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю поступать так же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к миру в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал понтифик.

Папа Римский не в первый раз публично высказывается о ситуации в Украине. Ранее он приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ, а также объявлял сбор пожертвований для пострадавшего населения Донбасса.

Напомним, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится в Париже 9 декабря. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года.

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Темы: церковьДонбасс
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