Венецианская комиссия раскритиковала изменения для ВС в судебной реформе Зеленского

Критические замечания Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) по поводу закона "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления "№ 193-IX касаются в основном положений о сокращении количества судей Верховного суда и проведении нового конкурса в него.

Об этом говорится в статье "Очищай медленно: что понравилось и что возмутило "Венецианку" в судебной реформе Зеленского", в которой проанализирован вывод Венецианской комиссии.

Комиссия отметила, что у общества могут существовать предостережения относительно добродетельности некоторых судей Верховного суда, поскольку 44 из них были назначены несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добродетели (ГРД).

Однако, по мнению комиссии, новый конкурс для общества и самих судей "может создать впечатление, что в результате каждых следующих выборов новая власть может по своему желанию увольнять судей с должностей". Это, по мнению комиссии, может представлять угрозу для независимости судебной власти, поскольку по общему правилу судьи должны избираться пожизненно, иначе исполнительная власть сможет на них легко влиять, угрожая увольнением.

Также "Венецианка" отметила, что пояснительная записка к законопроекту не обосновывала, почему судей Верховного суда надо сократить и почему должны остаться имеет именно 100 судей. Именно поэтому, по мнению комиссии, такое сокращение выглядит необоснованным и произвольным.

"Комиссия отметила, что уменьшение количества судей Верховного суда, поставит под угрозу эффективное рассмотрение судом большого количества дел, которые накопились в суде", - отмечается в статье.