Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венецианская комиссия раскритиковала изменения для ВС в судебной реформе Зеленского

Понедельник, 9 декабря 2019, 17:19

Критические замечания Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) по поводу закона "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления "№ 193-IX касаются в основном положений о сокращении количества судей Верховного суда и проведении нового конкурса в него.

Об этом говорится в статье "Очищай медленно: что понравилось и что возмутило "Венецианку" в судебной реформе Зеленского", в которой проанализирован вывод Венецианской комиссии.

Комиссия отметила, что у общества могут существовать предостережения относительно добродетельности некоторых судей Верховного суда, поскольку 44 из них были назначены несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добродетели (ГРД).

Однако, по мнению комиссии, новый конкурс для общества и самих судей "может создать впечатление, что в результате каждых следующих выборов новая власть может по своему желанию увольнять судей с должностей". Это, по мнению комиссии, может представлять угрозу для независимости судебной власти, поскольку по общему правилу судьи должны избираться пожизненно, иначе исполнительная власть сможет на них легко влиять, угрожая увольнением.

Также "Венецианка" отметила, что пояснительная записка к законопроекту не обосновывала, почему судей Верховного суда надо сократить и почему должны остаться имеет именно 100 судей. Именно поэтому, по мнению комиссии, такое сокращение выглядит необоснованным и произвольным.

"Комиссия отметила, что уменьшение количества судей Верховного суда, поставит под угрозу эффективное рассмотрение судом большого количества дел, которые накопились в суде", - отмечается в статье.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСЗеленскийреформысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
ЕС
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: