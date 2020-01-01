Донбасс: Новогодняя ночь прошла спокойно

269 просмотров
Среда, 1 января 2020, 10:16

1 января все КПВВ на линии разграничения открылись вовремя и работают в штатном режиме.

Источник: Госпогранслужба Украины

Детали: Новогодняя ночь в зоне проведения ООС прошла спокойно.

За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока была небольшой, в среднем через КПВВ последовало 10,2 тысячи человек и 1,6 тысячи транспортных средств.

В частности через КПВВ "Майорское" - 2555 человек и 450 транспортных средств; КПВВ "Марьинка" - 2250 человек и 512 транспортных средств; КПВВ "Новотроицкое" - 2167 человек и 510 транспортных средств; КПВВ "Гнутово" - 685 человек и 197 транспортных средств; КПВВ "Станица Луганская" - 2605 человек.

Утром 1 января на КПВВ на въезд и выезд находилосЬ такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 30/0; "Гнутово" - 3/0.

Украинская правда
Темы: МВД Донбасс ОРДЛО


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук говорит, что рейд по игорным залам могут повторить 31 декабря 2019, 01:02
На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп 23 декабря 2019, 12:56
У Авакова говорят, что достигли компромисса с "евробляхерами" 20 декабря 2019, 16:39
Все новости
Главные новости
Оператор ГТС: Созданы все условия для непрерывного транзита в ЕС с 1 января
КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет — NYT
Поздравление Зеленского: В паспорте нет строки патриот, малоросс или ватник. Мы все – украинцы
Украинские позиции обстреляли из БТР под Зайцевым
Все новости
Любовь

Вот как должна выглядеть любовь в старости

Общество

Жители Востока о стереотипах, которые стоит забывать

Фото

Для воспоминаний: 16 фото винтажных елок

Поиск по сайту
Архив
Весь архів