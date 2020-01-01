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Донбасс: Новогодняя ночь прошла спокойно

Среда, 1 января 2020, 09:16
Донбасс: Новогодняя ночь прошла спокойно

1 января все КПВВ на линии разграничения открылись вовремя и работают в штатном режиме.

Источник: Госпогранслужба Украины

Детали: Новогодняя ночь в зоне проведения ООС прошла спокойно.

За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока была небольшой, в среднем через КПВВ последовало 10,2 тысячи человек и 1,6 тысячи транспортных средств.

В частности через КПВВ "Майорское" - 2555 человек и 450 транспортных средств; КПВВ "Марьинка" - 2250 человек и 512 транспортных средств; КПВВ "Новотроицкое" - 2167 человек и 510 транспортных средств; КПВВ "Гнутово" - 685 человек и 197 транспортных средств; КПВВ "Станица Луганская" - 2605 человек.

Утром 1 января на КПВВ на въезд и выезд находилосЬ такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 30/0; "Гнутово" - 3/0.

Украинская правда
Темы: МВДДонбассОРДЛО
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