Донбас: Новорічна ніч минула спокійно

1 січня усі КПВВ на лінії розмежування відкрилися вчасно та працюють у штатному режимі.

Джерело: Держприкордонслужба України

Деталі: За даними ДПСУ, новорічна ніч у зоні проведення ООС минула спокійно.

Минулої доби інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була невеликою, загалом через КПВВ прослідувало 10,2 тисячі осіб та 1,6 тисячі транспортних засобів.

Зокрема через КПВВ "Майорське" - 2555 осіб та 450 транспортних засобів; КПВВ "Мар’їнка" – 2250 осіб та 512 транспортних засобів; КПВВ "Новотроїцьке" – 2167 осіб та 510 транспортних засобів; КПВВ "Гнутове" – 685 осіб та 197 транспортних засобів; КПВВ "Станиця Луганська" – 2605 осіб.

Зранку 1 січня на КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 0/0; "Мар’їнка" – 0/0; "Новотроїцьке" – 30/0; "Гнутове" – 3/0.