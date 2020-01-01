ГПСУ: На Новый год в Украину приехали 95 тысяч граждан, сотню не пустили

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Среда, 1 января 2020, 12:53

31 декабря на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 тыс. граждан, отказано в пропуске около 100 лицам.

Источник: Госпогранслужба Украины, патрульная полиция Украины

Детали: На територию Украины проследовали почти 95 тыс. человек, на выезд из Украины было оформлено 80 тыс. человек.

Также в течение суток оформлено около 30 тыс. транспортных средств.

Дословно: "Во время мероприятий пограничного контроля за в сутки отказано в пропуске около 100 лицам, из них - более 20 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек были задержаны за незаконное пересечение границы".

Детали: По данным патрульной полиции, новогодняя ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности.

Дословно: "На ночную смену заступили 2040 стражей порядка. Мы обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях городов, патрулировали автодороги Украины и обработали 2716 вызовов, из них 335 - о нарушении тишины", сообщили правоохранители.

Украинская правда
Темы: празднования Пограничная служба полиция


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