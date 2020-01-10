Пограничники задержали охранника сбитого МН-17

5790 просмотров
Пятница, 10 января 2020, 14:37

Пограничники Объединенных сил задержали боевика, который охранял на Донбассе место крушения малайзийского "Боинга" рейса МН-17.

Источник: сайт Государственной пограничной службы

Детали: Задержать 26-летнего мужчину удалось с помощью его фото в соцсетях, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

На допросе выяснилось, что в течение второй половины 2014 года задержанный проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задания российских кураторов выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где "неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением".

Также он рассказал, что, начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места падения сбитого российскими войсками самолета рейса МН-17. Кроме того, за деньги собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

По словам боевика, он неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии российских военных, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

Задержанного передали полиции.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: MH17 Пограничная служба Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
MH17: Россия не видит причин выдавать Цемаха Нидерландам 12 декабря 2019, 22:30
Глава российского пропагандистского канала признал ложь в сюжете об MH17 11 декабря 2019, 10:02
Фигурант дела MH17 Цемах объявлен в розыск 3 декабря 2019, 13:44
Все новости
Главные новости
Зеленский получил от США данные по авиакатастрофе МАУ
Зеленский: Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной
Появилось видео попадания ракеты в самолет МАУ – New York Times
Самолет МАУ сбили двумя ракетами российского производства – CNN
Все новости
здоровье

8 полезных привычек здорового мужчины

семья

7 признаков того, что вы крутые родители

Любовь

20 честных комиксов о том, как это, – быть парой и жить вместе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів