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Пограничники задержали охранника сбитого МН-17

Пятница, 10 января 2020, 13:37
Пограничники задержали охранника сбитого МН-17

Пограничники Объединенных сил задержали боевика, который охранял на Донбассе место крушения малайзийского "Боинга" рейса МН-17.

Источник: сайт Государственной пограничной службы

Детали: Задержать 26-летнего мужчину удалось с помощью его фото в соцсетях, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

На допросе выяснилось, что в течение второй половины 2014 года задержанный проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задания российских кураторов выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где "неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением".

Также он рассказал, что, начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места падения сбитого российскими войсками самолета рейса МН17. Кроме того, за деньги собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

По словам боевика, он неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии российских военных, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

Задержанного передали полиции.

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Напомним:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.
  • В сентябре 2018 года российское издание "Новая газета" обнаружило признаки подделки в представленных Минобороны России "документах", которые якобы указывают на украинское происхождение ракеты комплекса "Бук", которой был сбит МН-17.
  • В частности, в "документах" указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года, а дата его заполнения 14 января 1986 года, то есть почти на год раньше.
  • 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.
  • Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.
  • Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Украинская правда
Темы: MH17Пограничная службаДонбасс
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