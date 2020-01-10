Пограничники задержали охранника сбитого МН-17
Пограничники Объединенных сил задержали боевика, который охранял на Донбассе место крушения малайзийского "Боинга" рейса МН-17.
Источник: сайт Государственной пограничной службы
Детали: Задержать 26-летнего мужчину удалось с помощью его фото в соцсетях, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.
На допросе выяснилось, что в течение второй половины 2014 года задержанный проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задания российских кураторов выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где "неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением".
Также он рассказал, что, начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места падения сбитого российскими войсками самолета рейса МН-17. Кроме того, за деньги собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.
По словам боевика, он неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии российских военных, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.
Задержанного передали полиции.
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