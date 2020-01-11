Президент Ирана о сбитом самолете МАУ: глубоко сожалеем

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Суббота, 11 января 2020, 08:19

Президент Ирана Рухани назвал "большой трагедией" катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Следствие продолжается, чтобы определить и преследовать виновных в этой большой трагедии и непростительной ошибкой", - написал Рухани.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке. Мои мысли и молитвы со всеми семьями, находящимися в трауре. Я выражаю искренние соболезнования", - добавил иранский президент.

Что предшествовало: Иранские военные официально признали, что по ошибке сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Темы: Иран авиа катастрофы


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