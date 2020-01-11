Президент Ирана о сбитом самолете МАУ: глубоко сожалеем

Президент Ирана Рухани назвал "большой трагедией" катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Следствие продолжается, чтобы определить и преследовать виновных в этой большой трагедии и непростительной ошибкой", - написал Рухани.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке. Мои мысли и молитвы со всеми семьями, находящимися в трауре. Я выражаю искренние соболезнования", - добавил иранский президент.

Что предшествовало: Иранские военные официально признали, что по ошибке сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.

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