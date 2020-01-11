В ГБР завершили формирование подразделения по делам Майдана

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Суббота, 11 января 2020, 16:46

В Государственном бюро расследований завершили формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана".

Источник: сайт ГБР

Дословно ГБР: "32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований.

Таким образом, формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана" завершено".

Прямая речь и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой: "Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество".

Детали: Отмечается, что организационные мероприятия по переводу работников Генпрокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, совершены во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Предыстория

  • 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ.
  • Этот документ предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
  • 2 января стало известно, что руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора бюро.
  • Адвокаты "Небесной сотни" и родственники героев Майдана заявили, что назначение Буряка на должность руководителя отдела ГБР по делам Майдана состоялось закрыто и непрозрачно, а его репутация является сомнительной.

Украинская правда
Темы: ГБР Майдан Генпрокуратура


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