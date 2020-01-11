В ГБР завершили формирование подразделения по делам Майдана
В Государственном бюро расследований завершили формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана".
Источник: сайт ГБР
Дословно ГБР: "32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований.
Таким образом, формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана" завершено".
Прямая речь и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой: "Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество".
Детали: Отмечается, что организационные мероприятия по переводу работников Генпрокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, совершены во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".
Предыстория:
- 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ.
- Этот документ предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
- 2 января стало известно, что руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора бюро.
- Адвокаты "Небесной сотни" и родственники героев Майдана заявили, что назначение Буряка на должность руководителя отдела ГБР по делам Майдана состоялось закрыто и непрозрачно, а его репутация является сомнительной.