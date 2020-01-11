Тела украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана (Иран) 8 января, должны быть возвращены на родину до 19 января.

Источник: заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает Офис президента Украины

Детали: Зеленский отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

Прямая речь Зеленского: "Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться".

Детали: Президент подчеркнул, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями. По словам Зеленского, признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий.

Дословно: "Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права".

В свою очередь Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Президент Ирана выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета и извинился от иранской стороны за трагедию.

Дословно: "Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны. Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях".

Детали: В Офисе президента отметили, что Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

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