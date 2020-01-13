В Рябошапки открыли уголовное дело относительно действий Трубы
В Офисе генерального прокурора Руслана Рябошапки начали досудебное расследование относительно действий экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.
Источник: Facebook-страница нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко
Дословно ГПУ: "Генеральной прокуратурой по результатам рассмотрения обращения по фактам публикации в СМИ сообщений о возможных противоправных действиях Трубы Р.М. о разглашении сведений предварительного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов 13.12.2019 года в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов), ч.1 ст. 387 УК (разглашение данных досудебного следствия) ".
Детали: Вести дело поручили главному следственному управлению Национальной полиции".
Предыстория:
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
- Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР была назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
- 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.
- Согласно этому документу, директор ГБР Роман Труба и его заместители подлежат увольнению.
- Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности "за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года".
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