В Рябошапки открыли уголовное дело относительно действий Трубы

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Понедельник, 13 января 2020, 12:25

В Офисе генерального прокурора Руслана Рябошапки начали досудебное расследование относительно действий экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Источник: Facebook-страница нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко

Дословно ГПУ: "Генеральной прокуратурой по результатам рассмотрения обращения по фактам публикации в СМИ сообщений о возможных противоправных действиях Трубы Р.М. о разглашении сведений предварительного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов 13.12.2019 года в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов), ч.1 ст. 387 УК (разглашение данных досудебного следствия) ".

Детали: Вести дело поручили главному следственному управлению Национальной полиции".

 

Предыстория:

  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
  • Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР была назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
  • 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.
  • Согласно этому документу, директор ГБР Роман Труба и его заместители подлежат увольнению.
  • Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности "за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года".

Знать больше: Что будет с Государственным бюро расследований и почему уволили его руководителя?

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Темы: Рябошапка Труба ГБР


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