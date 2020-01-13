Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Рябошапки открыли уголовное дело относительно действий Трубы

Понедельник, 13 января 2020, 11:25
У Рябошапки открыли уголовное дело относительно действий Трубы

В Офисе генерального прокурора Руслана Рябошапки начали досудебное расследование относительно действий экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Источник: Facebook-страница нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко

Дословно ГПУ: "Генеральной прокуратурой по результатам рассмотрения обращения по фактам публикации в СМИ сообщений о возможных противоправных действиях Трубы Р.М. о разглашении сведений предварительного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов 13.12.2019 года в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов), ч.1 ст. 387 УК (разглашение данных досудебного следствия) ".

Детали: Вести дело поручили главному следственному управлению Национальной полиции".

 

Предыстория:

  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
  • Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР была назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
  • 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.
  • Согласно этому документу, директор ГБР Роман Труба и его заместители подлежат увольнению.
  • Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности "за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года".

Знать больше: Что будет с Государственным бюро расследований и почему уволили его руководителя?

Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР

"Украинская правда" в Threads

Темы: РябошапкаТрубаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Рябошапка
Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе
Вовк, Портнов и команда Зеленского влияли на смену главы Совета судей – СМИ
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: